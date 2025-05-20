Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату Англії, який пройде 20 травня та розпочнеться о 22:00.
Манчестер Сіті — Борнмут, getty images
20 травня 2025, 08:00
У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги сезону 2024/25 відбудеться заключний домашній матч Манчестер Сіті, в якому "містяни" прийматимуть амбітний Борнмут.
ВІВТОРОК, 20 ТРАВНЯ, 22:00. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОМАС БРАМАЛЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Після гіркого фіаско у фіналі Кубка Англії, де підопічні Пепа Гвардіоли поступилися Крістал Пелес з рахунком 0:1, Манчестер Сіті прагне якомога швидше повернути собі впевненість та порадувати своїх вболівальників наприкінці сезону бодай чимось. В останньому кубковому матчі "містяни" змарнували безліч шансів, включно з нереалізованим пенальті Мармуша, а втрата трофея стала ще одним болісним ударом у непростому сезоні для "небесно-блакитних".
Хоча Сіті вже давно позбавлений шансів на захист чемпіонського титулу, боротьба за топ-5 усе ще триває. Відставання від Астон Вілли та Челсі — мінімальне, а гра в запасі та краща різниця м’ячів надають "містянам" очевидну перевагу. Особливо впевнено команда Гвардіоли виглядає вдома — чотири поспіль перемоги на Етіхаді в Прем’єр-лізі та вісім виграних останніх домашніх матчів сезону поспіль говорять самі за себе, тому зі статистичної точки зору гравці Сіті цілком можуть розраховувати сьогодні на бажаний результат.
Борнмут, у свою чергу, ще має шанс завершити поточний провідний для себе сезон єврокубковою казкою. Хоча поразка від Астон Вілли та нестабільна форма — лише три перемоги в останніх 13 зустрічах — віддаляють команду від зони Ліги конференцій, в теорії восьме місце ще може стати рятівним. Для цього потрібне поєднання успіху Челсі у фінального третього за престижем єврокубка та невдач конкурентів.
Втім, команді Іраоли і без того є чим пишатися: лише одна поразка в останніх 13 виїзних матчах Прем’єр-ліги додає оптимізму перед візитом на Етіхад. А згадка про перемогу 2:1 над Сіті у листопаді стане додатковим джерелом для мотивації. Щоправда, тоді "містяни" швидко взяли реванш у чвертьфіналі Кубка Англії, перемігши "вишень" з аналогічним рахунком.
За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1,50, тоді як потенційний успіх Борнмута оцінюється показником 5,75. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,00.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
МАНЧЕСТЕР СІТІ : Едерсон — Нунеш, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Ніко Гонсалес, Гюндоган — Савіньйо, Де Брюйне, Мармуш — Голанд
БОРНМУТ : Кепа — Сміт, Забарний, Гюйсен, Керкез — Кук, Адамс — Семеньйо, Клюйверт, Таверньє — Еванілсон
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:2