У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги сезону 2024/25 відбудеться заключний домашній матч Манчестер Сіті, в якому "містяни" прийматимуть амбітний Борнмут.

ВІВТОРОК, 20 ТРАВНЯ, 22:00. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОМАС БРАМАЛЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Після гіркого фіаско у фіналі Кубка Англії, де підопічні Пепа Гвардіоли поступилися Крістал Пелес з рахунком 0:1, Манчестер Сіті прагне якомога швидше повернути собі впевненість та порадувати своїх вболівальників наприкінці сезону бодай чимось. В останньому кубковому матчі "містяни" змарнували безліч шансів, включно з нереалізованим пенальті Мармуша, а втрата трофея стала ще одним болісним ударом у непростому сезоні для "небесно-блакитних".

Хоча Сіті вже давно позбавлений шансів на захист чемпіонського титулу, боротьба за топ-5 усе ще триває. Відставання від Астон Вілли та Челсі — мінімальне, а гра в запасі та краща різниця м’ячів надають "містянам" очевидну перевагу. Особливо впевнено команда Гвардіоли виглядає вдома — чотири поспіль перемоги на Етіхаді в Прем’єр-лізі та вісім виграних останніх домашніх матчів сезону поспіль говорять самі за себе, тому зі статистичної точки зору гравці Сіті цілком можуть розраховувати сьогодні на бажаний результат.

Борнмут, у свою чергу, ще має шанс завершити поточний провідний для себе сезон єврокубковою казкою. Хоча поразка від Астон Вілли та нестабільна форма — лише три перемоги в останніх 13 зустрічах — віддаляють команду від зони Ліги конференцій, в теорії восьме місце ще може стати рятівним. Для цього потрібне поєднання успіху Челсі у фінального третього за престижем єврокубка та невдач конкурентів.

Втім, команді Іраоли і без того є чим пишатися: лише одна поразка в останніх 13 виїзних матчах Прем’єр-ліги додає оптимізму перед візитом на Етіхад. А згадка про перемогу 2:1 над Сіті у листопаді стане додатковим джерелом для мотивації. Щоправда, тоді "містяни" швидко взяли реванш у чвертьфіналі Кубка Англії, перемігши "вишень" з аналогічним рахунком.