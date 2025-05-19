Англія

Німецький талант залишиться поза досяжністю "містян" — клуб не готовий платити понад 300 млн євро.

Манчестер Сіті несподівано відмовився від ідеї підписати атакуючого півзахисника леверкузенського Баєра Флоріана Вірца, який раніше розглядався як природний наступник Кевіна де Брюйне.

За інформацією журналіста BBC Sport Семі Мокбела, головною причиною такого кроку стали надмірні фінансові вимоги, пов’язані з трансфером плеймейкера "фармацевтів".

Сума угоди за 22-річного гравця може сягнути 300 мільйонів євро з урахуванням трансферної суми та заробітної плати — це зробило б трансфер найдорожчим в історії Сіті.

Попри визнання Вірца одним із найперспективніших гравців Європи, манчестерський клуб не готовий платити за нього понад ринкову вартість.

Це рішення також свідчить про віру Пепа Гвардіоли в Філа Фодена, якого бачать основним творцем гри в майбутньому після відходу де Брюйне. Крім того, Сіті розглядає інші варіанти на позицію атакувального хавбека, зокрема Моргана Гіббса-Вайта з Ноттінгем Форест.