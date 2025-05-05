Англія

"Містяни" хочуть купити англійського півзахисника.

Манчестер Сіті має намір влітку придбати півзахисника Ноттінгем Форест Моргана Гіббс-Вайта. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "містян" розглядає трансфер 25-річного англійця як пріоритетний на найближче літо.

Зазначається, що "лісники" не хочуть відпускати влітку одного зі своїх лідерів, що ускладнює переговорний процес між клубами. В свою чергу, сам футболіст хоче змінити Ноттінгем Форест на Манчестер Сіті.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Цього сезону Морган Гіббс-Вайт відіграв за Ноттінгем Форест 34 матчі, забив п'ять голів та віддав дев'ять результативних передач.