Англія

Ман Сіті проводить один із найгірших сезонів за останній час.

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва прокоментував виступи своєї команди у поточному сезоні. Цитує португальського гравця A Bola.

"Ми дізналися багато нового, у погані часи пізнається нове. Насамперед — з ким би ти пішов на війну, оскільки саме у важких ситуаціях бачиш справжнє обличчя людей.

Багато що виявилося для нас корисним: не приймати трофеї як даність, і це стосується як вболівальників, так і всього клубу. Слід не опускатися нижче свого рівня.

Важкий для нас сезон і дуже-дуже поганий. До наступного потрібно щось змінювати, але вирішувати керівництву. У мене є своя думка, але щось треба змінювати однозначно, коли виступаєш не належним чином

На нас чекають два важливі матчі, тому що те, потрапимо ми в Лігу чемпіонів чи ні, може мати величезне значення для фінансового становища клубу і для нас самих. Я знаю, що у нас є ті, хто звик перемагати щороку, і люди вимагають цього від команди. Футбол — складний вид спорту, і перемагати буває непросто, особливо в Прем'єр-лізі. Якщо поглянути на команди АПЛ, у кожній з них є по два-три гравці неймовірного рівня. Щоб знову стати чемпіонами, нам потрібен дуже і дуже високий клас і рівень. І ми хочемо досягти цього знову", — сказав Бернарду.

Наразі Ман Сіті посідає шосте місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 65 очок після 36 зіграних матчів.