Англія

Гравець представляв "ірисок" із вересня 2020 року.

Центральний півзахисник Евертона Абдулай Дукуре попрощається з клубом після завершення сезону-2024/25, передає офіційний сайт "ірисок".

Повідомляється, що 32-річний малієць міг залишитися, отримавши відповідну пропозицію від Евертона, але вирішив стати вільним агентом. "Іриски" придбали Дукуре у Вотфорда за 22 млн євро у вересні 2020 року.

Зараз на рахунку Абдулая 21 гол і 14 асистів у 165-ти матчах за клуб у всіх турнірах. Саме його результативний удар у домашньому поєдинку з Борнмутом (1:0) у травні 2023-го врятував Евертон від вильоту з АПЛ.

Раніше повідомлялося, що з "ірисками" також попрощаються голкіпери Жоау Вірджинія та Асмір Бегович і захисник Ешлі Янг.

У неділю, 25 травня, підопічні Девіда Моєса гостюватимуть у Ньюкасл Юнайтед у заключному, 38-му турі чемпіонату Англії-2024/25. Евертон фінішує 13-14-м у турнірній таблиці.