Англія

Команда Хосепа Гвардіоли зробила важливий крок до Ліги чемпіонів перед останнім туром АПЛ.

У 37-му турі АПЛ Манчестер Сіті здобув важливу перемогу над Борнмутом з рахунком 3:1, зберігши реальні шанси на потрапляння до Ліги чемпіонів.

Вже на 14-й хвилині зустрічі глядачі стали свідками справжнього футбольного шедевра — Омар Мармуш вистрілив майже з 30 метрів і влучив точно у верхній кут, відкривши рахунок.

Перед перервою Бернарду Сілва подвоїв перевагу Сіті, а ближче до фінального свистка Ніко Гонсалес зробив рахунок 3:0.

Матч також ознаменувався довгоочікуваним поверненням Родрі — іспанський опорник вийшов на заміну вперше з 22 вересня 2024 року після тривалого відновлення від травми хрестоподібних зв’язок.

Натомість Борнмут, попри гол Джеббісона в компенсований час, остаточно втратив шанси поборотися за потенційне єврокубкове 8-е місце. В останньому турі АПЛ Ман Сіті боротиметься за збереження місця в топ-5, а "вишні" дограють сезон вже без турнірної інтриги.

Манчестер Сіті - Борнмут 3:1

Голи: Мармуш, 14, Сілва, 38, Гонсалес, 89 - Джеббісон, 90+6

Манчестер Сіті: Едерсон — Нунеш, Діаш, Аканджі, Гвардіол — Гюндоган (Гріліш, 90), Ковачич — Сілва (Бобб, 90), Де Брюйне (Гонсалес, 69), Мармуш (Доку, 90) — Голанд (Родрі, 82)

Борнмут: Аррісабалага — Араухо (Сміт, 69), Забарний, Гюйсен, Керкез (Солер, 83) — Адамс, Кук — Таверньє, Клюйверт (Брукс, 46), Семеньйо — Барбоза (Джеббісон, 83)

Попередження: Едерсон — Гюйсен, Араухо, Таверньє

Вилучення: Ковачич, 67 — Кук, 74