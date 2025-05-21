Англія

Свято "орлів" після історичного тріумфу в Кубку Англії продовжилося в АПЛ.

Після історичної першої перемоги в Кубку Англії на минулих вихідних Крістал Пелес продовжив святкування на власному стадіоні видовищною перемогою в АПЛ — "орли" обіграли Вулвергемптон з рахунком 4:2 у рамках 37-го туру.

Гості першими відкрили рахунок зусиллями Агбаду, але дубль Едді Нкетії за шість хвилин повернув перевагу господарям.

Після перерви Чілвелл забив третій гол для Пелес, а гол Странда Ларсена ще ненадовго оживив інтригу. Проте крапку в матчі поставив лідер команди Еберечі Езе, який вийшов на заміну наприкінці зустрічі та встановив підсумковий рахунок на Селхерст Парк — 4:2.

Крістал Пелес — Вулвергемптон 4:2

Голи: Нкетіа, 27, 33, Чілвелл, 50, Езе, 86 - Агбаду, 24, Странд Ларсен, 62

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Ворд (Камада, 71) — Муньйос, Г'юз (Девенні, 46), Лерма, Чілвелл — Сарр (Франса, 63), Ессе (Езе, 81) — Нкетіа (Матета, 81)

Вулвергемптон: Бентлі — Джига (Семеду, 46), Агбаду, Тоті — Гомеш (Хі Чхан, 81), Бельгард, Андре (Гомес, 46), Аїт-Нурі — Сарабія (Няша Мунетсі, 67), Гедеш — Странд Ларсен (Кунья, 67)

Попередження: Ворд — Агбаду, Тоті