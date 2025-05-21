Ексфорвард Манчестер Сіті прокоментував відхід легенди з клубу.
Рахім Стерлінг та Кевін Де Брюйне, Getty Images
21 травня 2025, 12:09
Напередодні Манчестер Сіті в домашньому матчі тридцять сьомго туру англійської Прем’єр-ліги обіграв Борнмут.
Манчестер Сіті — Борнмут 3:1 Відео голів та огляд матчу
Ця гра стала останньою на Етіхаді для бельгійського півзахисника "містян" Кевіна Де Брюйне у футболці клубу.
Уже після матчу колишній нападник Сіті, а нині — гравець лондонського Арсеналу, Рахім Стерлінг прокоментував відхід свого експартнера.
"Привіт, Кев, це Рахім. Просто хотів відправити тобі повідомлення й передати трохи любові та тепла.
Очевидно, перейшовши до цього клубу в один і той же час, ми провели багато часу разом, а наші сім'ї товаришують і донині.
Я знаю, яка ти чудова людина. Чудовий хлопець, небагатослівний, але коли ти говориш, це зазвичай смішно.
За останні десять років у Манчестер Сіті те, чого ти досягнув, просто неймовірно. Ти повів за собою цю команду!", — заявив англійський виконавець.
Загалом Де Брюйне провів за Манчестер Сіті 421 матч, забив 108 голів та віддав 177 гольових передач.