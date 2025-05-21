Англія

Ексфорвард Манчестер Сіті прокоментував відхід легенди з клубу.

Напередодні Манчестер Сіті в домашньому матчі тридцять сьомго туру англійської Прем’єр-ліги обіграв Борнмут.

Манчестер Сіті — Борнмут 3:1 Відео голів та огляд матчу

Ця гра стала останньою на Етіхаді для бельгійського півзахисника "містян" Кевіна Де Брюйне у футболці клубу.

Уже після матчу колишній нападник Сіті, а нині — гравець лондонського Арсеналу, Рахім Стерлінг прокоментував відхід свого експартнера.

"Привіт, Кев, це Рахім. Просто хотів відправити тобі повідомлення й передати трохи любові та тепла.

Очевидно, перейшовши до цього клубу в один і той же час, ми провели багато часу разом, а наші сім'ї товаришують і донині.

Я знаю, яка ти чудова людина. Чудовий хлопець, небагатослівний, але коли ти говориш, це зазвичай смішно.

За останні десять років у Манчестер Сіті те, чого ти досягнув, просто неймовірно. Ти повів за собою цю команду!", — заявив англійський виконавець.

Загалом Де Брюйне провів за Манчестер Сіті 421 матч, забив 108 голів та віддав 177 гольових передач.