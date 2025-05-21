Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 20 травня 2025 року.

Манчестер Сіті у матчі 37 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Борнмут (3:1).

Команда Хосепа Гвардіоли повела в рахунку на початку гри за допомоги розкішного дальнього удару Омара Мармуша, і вже незабаром "містяни" подвоїли власну перевагу.

Посеред другого тайму команди несподівано обмінялись вилученнями, тоді як останні хвилини вирішили відзначити вже обміном забитими м’ячами, але перемогу господарі вже не відпустили.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Борнмут у рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Манчестер Сіті — Борнмут 3:1

Голи: Мармуш, 14, Сілва, 38, Гонсалес, 89 — Джеббісон, 90+6

Манчестер Сіті: Едерсон — Нунеш, Діаш, Аканджі, Гвардіол — Гюндоган (Гріліш, 90), Ковачич — Сілва (Бобб, 90), Де Брюйне (Гонсалес, 69), Мармуш (Доку, 90) — Голанд (Родрі, 82)

Борнмут: Аррісабалага — Араухо (Сміт, 69), Забарний, Гюйсен, Керкез (Солер, 83) — Адамс, Кук — Таверньє, Клюйверт (Брукс, 46), Семеньйо — Барбоза (Джеббісон, 83)

Попередження: Едерсон — Гюйсен, Араухо, Таверньє

Ковачич, 67 — Кук, 74