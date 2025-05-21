"Каноніри" серйозно розглядають підписання зіркового вінгера Реала Мадрид.
Родріго, Getty Images
21 травня 2025, 18:30
Арсенал серйозно зацікавлений у трансфері вінгера мадридського Реала Родріго Гоеса.
За інформацією журналіста Sky Sport Germany Флоріана Плеттенберга, лондонці вже розпочали неофіційні перемовини за лаштунками щодо потенційного переходу 24-річного бразильця.
Родріго може стати одним із кандидатів на вихід із мадридського клубу в літнє трансферне вікно, попри складність потенційної угоди.
На даний момент Арсенал вивчає всі можливості, щоб підписати Родріго. Перехід перебуває у процесі опрацювання — угода в роботі.
У поточному сезоні Родріго Гоес провів за Реал Мадрид 50 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 13 голів та віддав 10 результативних передач.