Англія

"Каноніри" серйозно розглядають підписання зіркового вінгера Реала Мадрид.

Арсенал серйозно зацікавлений у трансфері вінгера мадридського Реала Родріго Гоеса.

За інформацією журналіста Sky Sport Germany Флоріана Плеттенберга, лондонці вже розпочали неофіційні перемовини за лаштунками щодо потенційного переходу 24-річного бразильця.

Родріго може стати одним із кандидатів на вихід із мадридського клубу в літнє трансферне вікно, попри складність потенційної угоди.

На даний момент Арсенал вивчає всі можливості, щоб підписати Родріго. Перехід перебуває у процесі опрацювання — угода в роботі.

У поточному сезоні Родріго Гоес провів за Реал Мадрид 50 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 13 голів та віддав 10 результативних передач.