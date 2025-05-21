Англія

Англійські клуби зацікавлені у трансфері найрезультативнішого українця сезону УПЛ.

Нападник збірної України Владислав Ванат опинився в центрі уваги англійських клубів — Лідс Юнайтед і Евертон вивчають можливість трансферу форварда київського Динамо. Про це повідомляє TEAMtalk.

За інформацією джерела, яке охарактеризувало Ваната як "Ukrainian goal machine", обидва клуби були поінформовані про клаусулу в контракті гравця — вона становить 20 мільйонів євро.

Лідс, який повертається до Прем’єр-ліги після перемоги в Чемпіоншипі, шукає нападника для конкуренції з Йоелем Піру. Евертон, зі свого боку, також потребує підсилення в атаці.

Зазначається, що сам Ванат зацікавлений у переїзді до Англії ще з 2024 року, але минулого літа трансфер зірвався через завищені фінансові запити Динамо. Тепер, із наявною клаусулою, інтерес до українця може призвести до конкретних пропозицій уже найближчим часом.

Нагадаємо, 23-річний Ванат провів блискучий сезон у складі Динамо, забивши 21 гол і віддавши 8 результативних передач. Його загальна статистика в першій команді — 48 голів і 21 асист у 111 матчах. Форвард також провів 10 поєдинків за національну збірну України, де забив двічі.