"Шпори" обмірковують зміну тренера.
Анге Постекоглу, getty images
22 травня 2025, 23:12
Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу може покинути клуб уже після закінчення сезону.
Незважаючи на тріумф у Лізі Європи — перемогу над Манчестер Юнайтед із рахунком 1:0, — ситуація в Прем'єр-лізі залишає бажати кращого: команда посідає лише 17-те місце за тур до завершення чемпіонату.
За інформацією журналіста Самі Мокбеля, керівництво продовжує розглядати кандидатури на випадок розставання з австралійцем. Остаточне рішення ще не ухвалено: клуб планує всебічно проаналізувати результати перед стартом нової кампанії.
Постекоглу очолив Тоттенгем влітку 2023 року, його контракт розрахований до середини 2027 року.