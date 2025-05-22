Англія

"Шпори" обмірковують зміну тренера.

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу може покинути клуб уже після закінчення сезону.

Незважаючи на тріумф у Лізі Європи — перемогу над Манчестер Юнайтед із рахунком 1:0, — ситуація в Прем'єр-лізі залишає бажати кращого: команда посідає лише 17-те місце за тур до завершення чемпіонату.

За інформацією журналіста Самі Мокбеля, керівництво продовжує розглядати кандидатури на випадок розставання з австралійцем. Остаточне рішення ще не ухвалено: клуб планує всебічно проаналізувати результати перед стартом нової кампанії.

Постекоглу очолив Тоттенгем влітку 2023 року, його контракт розрахований до середини 2027 року.