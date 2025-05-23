Ліверпуль зробив офіційний запит до леверкузенського Баєра щодо придбання атакуючого центрального півзахисника Флоріана Вірца.

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За інформацією журналіста Фабріціо Романо, англійський клуб уже отримав попереднє "зелене світло" від самого 22-річного плеймейкера.

Наразі сторони ведуть переговори щодо умов трансферу та фінансового пакету. Ліверпуль має намір завершити угоду якнайшвидше, аби уникнути затягування перемовин і можливих несподіванок у процесі.

Раніше стало відомо, що Манчестер Сіті вийшов із перегонів за підписання Флоріана Вірца.