Мерсісайдський клуб уже отримав попередню згоду гравця та розпочав переговори з "фармацевтами" щодо суми трансферу.
Флоріан Вірц, Getty Images
23 травня 2025, 21:21
Ліверпуль зробив офіційний запит до леверкузенського Баєра щодо придбання атакуючого центрального півзахисника Флоріана Вірца.
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За інформацією журналіста Фабріціо Романо, англійський клуб уже отримав попереднє "зелене світло" від самого 22-річного плеймейкера.
Наразі сторони ведуть переговори щодо умов трансферу та фінансового пакету. Ліверпуль має намір завершити угоду якнайшвидше, аби уникнути затягування перемовин і можливих несподіванок у процесі.
Раніше стало відомо, що Манчестер Сіті вийшов із перегонів за підписання Флоріана Вірца.