Англія

Перший гучний трансфер на підході.

Півзахисник леверкузенського Баєра Флоріан Вірц найближчим часом стане гравцем англійського Ліверпуля. Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

За інформацією джерела, сума трансферу складе 150 млн. євро. Сам футболіст вже відмовив керівництву Баварії та повідомив їм, що погодився на перехід до "червоних".

Контракт 20-річного півзахисника з Баєром діє до 30 червня 2027 року.

Цього сезону Флоріан Вірц відіграв за Баєр 45 матчів, забив 16 голів та віддав 15 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Фрімпонг незабаром офіційно стане гравцем Ліверпуля.