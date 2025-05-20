Англія

Голландський захисник завершив медогляди і найближчими годинами підпише контракт із "червоними".

Захисник Джеремі Фрімпонг готується стати новим гравцем Ліверпуля. За інформацією журналіста Фабріціо Романо, угода вже підтверджена і офіційне підписання контракту відбудеться протягом наступних 24 годин.

Гравець Баєра пройшов усі необхідні медичні огляди, включно з першою та другою частинами медичного контролю. Залишилися лише формальні процедури перед офіційним оголошенням трансферу.

Раніше була інформація, що сума трансферу становитиме близько 35 мільйонів євро.

Цього сезону Фрімпонг провів 48 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав 12 гольових передач.