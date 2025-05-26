Футбольний клуб Евертон офіційно підтвердив, що Джек Гаррісон, Єспер Ліндстрем, Орель Мангаля та Армандо Броя залишать команду після завершення терміну своїх оренд наприкінці червня.

Гаррісон провів у Евертоні два сезони на правах оренди з Лідса, зігравши 73 матчі та забивши 5 голів. Ліндстрем приєднався до клубу минулого літа з Наполі і провів 29 матчів. Бельгієць Мангаля повертається до Ліона після 21 матчу та серйозної травми коліна в січні. Армандо Броя, орендований з Челсі, відіграв за "ірисок" 11 поєдинків.

Разом із тим, клуб продовжує переговори щодо можливого продовження оренди з півзахисником Чарлі Алькарасом, який приєднався до «Евертона» з бразильського Фламенго у лютому.

Головний тренер Девід Моєс подякував усім гравцям за внесок у прогрес команди: "Ми вдячні всім нашим орендованим гравцям за відданість і професіоналізм. Вони чудово розуміли, що означає грати за Евертон, і показували найвищий рівень на полі та за його межами. Бажаємо Джеку, Єсперу, Орелю та Армандо всього найкращого в подальшій кар’єрі", — сказав шотландець

Додаткову інформацію про інших гравців, у яких закінчуються контракти, клуб надасть згодом.