Англія

Гаррісон, Ліндстрем, Мангаля та Броя повернуться до своїх клубів, переговори щодо Алькараса тривають.

Футбольний клуб Евертон офіційно підтвердив, що Джек Гаррісон, Єспер Ліндстрем, Орель Мангаля та Армандо Броя залишать команду після завершення терміну своїх оренд наприкінці червня.

Гаррісон провів у Евертоні два сезони на правах оренди з Лідса, зігравши 73 матчі та забивши 5 голів. Ліндстрем приєднався до клубу минулого літа з Наполі і провів 29 матчів. Бельгієць Мангаля повертається до Ліона після 21 матчу та серйозної травми коліна в січні. Армандо Броя, орендований з Челсі, відіграв за "ірисок" 11 поєдинків.

Разом із тим, клуб продовжує переговори щодо можливого продовження оренди з півзахисником Чарлі Алькарасом, який приєднався до «Евертона» з бразильського Фламенго у лютому.

Головний тренер Девід Моєс подякував усім гравцям за внесок у прогрес команди: "Ми вдячні всім нашим орендованим гравцям за відданість і професіоналізм. Вони чудово розуміли, що означає грати за Евертон, і показували найвищий рівень на полі та за його межами. Бажаємо Джеку, Єсперу, Орелю та Армандо всього найкращого в подальшій кар’єрі", — сказав шотландець

Додаткову інформацію про інших гравців, у яких закінчуються контракти, клуб надасть згодом.