Англія

Ірландський воротар заявив про свої амбіції після найуспішнішого сезону в кар’єрі.

Голкіпер Ліверпуля Куївін Келлегер відкрито заявив, що прагне стати основним воротарем.

У коментарі для ЗМІ він підкреслив, що хоче стабільно грати кожного тижня і вважає себе достатньо готовим для цього.

"Хочу бути першим номером і достатньо хорошим, щоб грати тиждень за тижнем. І це те, до чого я прагну

Цього сезону мені пощастило зіграти багато матчів, але так, це те, до чого я прагну", — цитує слова ірландського воротаря Optus Sport.

У сезоні-2024/25 Келлегер зіграв 20 матчів за "червоних", пропустив 20 голів і дев’ять разів залишав свої ворота "сухими". Його шанс проявити себе з’явився після травми основного голкіпера Аліссона.

Зазначимо, що конкуренція за воротарську позицію в Ліверпулі лише посилиться: з наступного сезону до складу приєднається грузинський воротар Гіоргі Мамардашвілі з Валенсії.