Англія

Поліція розглядає версію умисного наїзду, водія затримано.

Увечері в Ліверпулі під час святкувань перемоги в англійській Прем’єр-лізі автомобіль в’їхав у натовп уболівальників.

За попередніми даними, щонайменше п’ять осіб зазнали поранень.

Інцидент стався під час чемпіонської ходи вболівальників "червоних", коли сотні фанатів зібралися на вулицях міста. Свідки повідомляють про паніку та хаос після зіткнення.

Поліція оперативно затримала водія транспортного засобу. Однією з основних версій розслідування є умисний наїзд на людей.

Наразі місце події оточено, працюють правоохоронці та екстрені служби. Розпочато офіційне розслідування для з’ясування всіх обставин.