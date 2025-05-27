Англія

Відомий статистичний портал відзначив виступи представника Борнмута.

Статистичний портал WhoScored опублікував свою команду найкращих молодих (U-21) гравців англійської Прем'єр-ліги за підсумками сезону-2024/25.

Зокрема, до символічної збірної потрапив і центральний захисник Борнмута Ілля Забарний. На рахунку 22-річного українця один асист у 36-ти матчах турніру.

У WhoScored зазначили, що на потрапляння до переліку найкращих претендували виключно виконавці, яким 21 або менше років було станом на 16 серпня 2024-го.

Раніше Забарний також опинився в команді найкращих гравців 38-го туру чемпіонату Англії-2024/25.