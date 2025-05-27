Англія

Українець завершив сезон на мажорній ноті.

Статистичний портал WhoScored представив символічну збірну минулого та останнього 38 туру англійської Прем'єр-ліги.

До кращих потрапив український захисник Борнмута Ілля Забарний, який отримав оцінку 8,04 за свою гру в матчі проти Лестера (2:0).

Нинішнього сезону 22-річний українець провів 39 матчів, у яких віддав одну гольову передачу.

За підсумками сезону Борнмут набрав 56 очок та посів дев'яте місце у турнірній таблиці АПЛ.