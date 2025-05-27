Англія

Майкл Кайоде залишиться в клубі чемпіонату Англії.

Брентфорд активував опцію викупу правого захисника Фіорентини Майкла Кайоде, передає журналіст Фабріціо Романо.

У січні 2025 року 20-річний італієць нігерійського походження поповнив склад "бджіл" на правах оренди. За даними transfermarkt, клубу АПЛ вона обійшлася в 500 тисяч євро.

Романо повідомляє, що повноцінний трансфер Кайоде Брентфорд оформив за 17.5 млн євро. Наразі невідомо, якою буде тривалість контракту з гравцем.

На рахунку Майкла один асист у 12-ти матчах за "бджіл" у чемпіонаті Англії.