Англія

Поліція підтвердила арешт 53-річного чоловіка за підозрою у замаху на вбивство.

Під час святкування чемпіонства Ліверпуля у місті стався інцидент, який ледь не завершився трагедією. Водій одного з автомобілів в’їхав прямо у натовп уболівальників, у результаті чого десятки людей постраждали.



Як повідомляє журналіст Джеймс Пірс із The Athletic, чоловік, який був за кермом та став ініціатором інциденту, перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Згідно з інформацією поліції Мерсісайду, 50 осіб отримали медичну допомогу, з них 11 досі залишаються у лікарнях, але всі перебувають у стабільному стані. Затриманим виявився 53-річний мешканець Вест-Дербі. Його арештовано за підозрою у замаху на вбивство, небезпечному водінні та керуванні автомобілем під впливом наркотичних речовин.

Правоохоронці продовжують розслідування. Місце події було оточене протягом кількох годин після інциденту. Водій залишається під вартою.