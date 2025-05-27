Англія

Потенційний новачок МЮ висловився про свого ймовірного наступного головного тренера.

Напередодні стало відомо про те, що Манчестер Юнайтед узгодив трансфер нападника Вулвергемптона Матеуса Куньї за 70 мільйонів євро.

26-річний бразилець поділився власною думкою щодо головного тренера "червоних дияволів" Рубена Аморіма, під керівництвом якого, швидше за все, він незабаром бути виступати за манкуніанців.

"Аморім — чудовий тренер, і я бажаю йому лише найкращого. Сподіваюся, він підкорить світ так само, як він підкорив Португалію", — цитує слова Куньї журналіст Mail Sport Натан Солт.

Цього сезону Матеус Кунья провів 35 матчів, у яких забив 17 голів та віддав шість гольових передач.