Потенційний новачок МЮ висловився про свого ймовірного наступного головного тренера.
Матеус Кунья, Getty Images
27 травня 2025, 23:23
Напередодні стало відомо про те, що Манчестер Юнайтед узгодив трансфер нападника Вулвергемптона Матеуса Куньї за 70 мільйонів євро.
26-річний бразилець поділився власною думкою щодо головного тренера "червоних дияволів" Рубена Аморіма, під керівництвом якого, швидше за все, він незабаром бути виступати за манкуніанців.
"Аморім — чудовий тренер, і я бажаю йому лише найкращого. Сподіваюся, він підкорить світ так само, як він підкорив Португалію", — цитує слова Куньї журналіст Mail Sport Натан Солт.
Цього сезону Матеус Кунья провів 35 матчів, у яких забив 17 голів та віддав шість гольових передач.