Англія

Гучна угода для "червоних дияволів" та дуже прибуткова для "вовків".

Нападник Вулвергемптона Матеус Кунья незабаром стане гравцем Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про трансфер 25-річного бразильця за 70 мільйонів євро, які будуть виплачені у три платежі.

Також наголошується, що із самим гравцем буде укладено п'ятирічний контракт, у якому буде опція продовження ще на один сезон.

Цього сезону Кунья провів 35 матчів, у яких забив 17 голів та віддав шість гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Шоу не входить до планів Аморіма в Манчестер Юнайтед.