Гучна угода для "червоних дияволів" та дуже прибуткова для "вовків".
Матеус Кунья, Getty Images
25 травня 2025, 18:20
Нападник Вулвергемптона Матеус Кунья незабаром стане гравцем Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про трансфер 25-річного бразильця за 70 мільйонів євро, які будуть виплачені у три платежі.
Також наголошується, що із самим гравцем буде укладено п'ятирічний контракт, у якому буде опція продовження ще на один сезон.
Цього сезону Кунья провів 35 матчів, у яких забив 17 голів та віддав шість гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Шоу не входить до планів Аморіма в Манчестер Юнайтед.