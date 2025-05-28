Англія

Зепікено Редмонд стане гравцем "левів" на правах вільного агента.

Астон Вілла досягла домовленості щодо підписання молодого нападника Зепікено Редмонда, який переходить із Феєнорда на правах вільного агента.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, контракт розраховано до червня 2029 року.

Редмонд, якому лише 18 років, вважається одним із найперспективніших молодих гравців Нідерландів. Цей трансфер є частиною стратегії "Астон Вілли" щодо інвестування в молоді таланти та побудови складу на майбутнє.

Офіційне оголошення очікується найближчим часом.

Всього Зепікено Редмонд провів за першу команду Феєнорда 346 хвилин у 9 матчах, в яких він забив 2 голи. Номінально є центрфорвардом, проте може закрити кілька позицій в атаці.