Англія

Французький нападник знову опинився в центрі уваги топ-клубів АПЛ.

Форвард Айнтрахта Юго Екітіке став новою трансферною ціллю Ліверпуля. Як повідомляє журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг, англійський гранд уже провів перші перемовини щодо потенційного переходу 22-річного француза.

Наставник Ліверпуля Арне Слот та спортивний директор Річард Едвардс високо оцінюють таланти Екітіке й зацікавлені в його підписанні. Водночас на гравця претендує й Челсі, який наразі є головним конкурентом у боротьбі за нападника.

Айнтрахт поки що не отримував офіційних пропозицій від жодного з клубів. Однак спортивний директор франкфуртців Маркус Крьоше вже позначив стартову ціну — 100 мільйонів євро.

У цьому сезоні Юго Екітіке провів за Франкфурт 48 матчів, в яких він забив 22 голи та віддав 12 асистів.