Англія

Лондонці шукають нападника.

Лондонський Челсі влітку може придбати нападника франкфуртського Айнтрахта Юго Екітіке. Про це повідомляє журналіст Фабріс Гокінс.

За інформацією джерела, керівництво "синіх" вже веде перемовини щодо трансферу 22-річного француза. Челсі готовий запропонувати за Екітіке 85 млн. євро.

Зазначається, що німецький клуб готовий відпустити свого гравця найближчого літа, але за "великі гроші". Сам футболіст має намір перейти до більш статусної команди.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 55 млн. євро.

Цього сезону Юго Екітіке відіграв за Айнтрахт Ф 48 матчів, забив 22 голи та віддав 12 результативних передач.