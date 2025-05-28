Англія

Іспанець представляв "вовків" із січня 2023 року.

Правий вінгер Пабло Сарабія залишить Вулвергемптон після завершення контракту, передає офіційний сайт клубу.

Договір про співпрацю з 33-річним іспанцем втрачає чинність наприкінці червня 2025 року. На рахунку гравця вісім голів і 12 асистів у 77-ми матчах за "вовків" у всіх турнірах.

До Вулвергемптона Сарабія перебрався з ПСЖ у січні 2023-го. Гранд Ліги 1 отримав від клубу АПЛ 5 млн євро, тоді як зараз порталом transfermarkt Пабло оцінюється в 7.

Зазначимо, що голи виконавця двічі були визнані вболівальниками "вовків" найкращими в сезоні.