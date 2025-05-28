Англія

Після завершення сезону в Англії "червоні дияволі" вирушили заробляти на своєму великому брендові на Далекому Сході.

Для багатьох європейських клубів футбольний сезон офіційно завершено, але гравці Манчестер Юнайтед були вимушені вирушити на Далекий Схід, щоб провести два комерційні товариські матчі, за які манчестерський клуб має заробити від 8 до 10 мільйонів фунтів стерлінгів.

До Азії вирушили й провідні зірки "червоних дияволів", але у першому демонстративному матчі в Малайзії проти збірної всіх зірок країн Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN) це аж ніяк не допомогло здобути позитивний результат.

Відсутність спортивної мотивації команди Рубена Аморіма була аж надто відвертою — ніякого футбольного шоу, поразка з рахунком 0:1 та лише три удари у бік воріт суперників за 96 зіграних хвилин.

Збірна зірок ASEAN була складена з найкращих гравців національних збірних Брунею, В’єтнаму, Індонезії, Камбоджі, Лаосу, Малайзії, М’янми, Сінгапуру, Таїланду та Філіппін. Єдиний та переможний гол у цьому товариському протистоянні забив бірманський вінгер Лампхун Ворріорз Маунг Маунг Лвін.

Зазначимо, що за два дні на підопічних Рубена Аморіма чекає ще один виклик - свою тривалу поїздку вони завершать матчем проти Гонконгу на стадіоні "Гонконг" 30 травня.