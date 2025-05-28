Англія

Челсі є головним претендентом на придбання талановитого центрфорварда.

Челсі наблизився до придбання центрального нападника Іпсвіч Таун Ліама Делапа після позитивних переговорів, передає журналіст Бен Джейкобс.

Повідомляється, що позиції Манчестер Юнайтед як головного конкурента в боротьбі за 22-річного англійця послабив невихід до єврокубків на сезон-2025/26. На гравця також претендували Ньюкасл Юнайтед і Евертон, але він схиляється саме до лондонського клубу.

Контракт Делапа з Іпсвіч Таун розраховано до кінця червня 2029 року. Порталом transfermarkt він оцінюється в 35 мільйонів євро.

В уже завершеній кампанії Ліам відзначився 12-ма голами й двома асистами в 40 матчах усіх турнірів. Його номінували на звання найкращого молодого гравця АПЛ-2024/25.

Раніше повідомлялося, що Челсі також цікавиться центрфорвардом франкфуртського Айнтрахта Юго Екітіке.