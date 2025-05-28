Челсі є головним претендентом на придбання талановитого центрфорварда.
Ліам Делап, Getty Images
28 травня 2025, 22:23
Челсі наблизився до придбання центрального нападника Іпсвіч Таун Ліама Делапа після позитивних переговорів, передає журналіст Бен Джейкобс.
Повідомляється, що позиції Манчестер Юнайтед як головного конкурента в боротьбі за 22-річного англійця послабив невихід до єврокубків на сезон-2025/26. На гравця також претендували Ньюкасл Юнайтед і Евертон, але він схиляється саме до лондонського клубу.
Контракт Делапа з Іпсвіч Таун розраховано до кінця червня 2029 року. Порталом transfermarkt він оцінюється в 35 мільйонів євро.
В уже завершеній кампанії Ліам відзначився 12-ма голами й двома асистами в 40 матчах усіх турнірів. Його номінували на звання найкращого молодого гравця АПЛ-2024/25.
Раніше повідомлялося, що Челсі також цікавиться центрфорвардом франкфуртського Айнтрахта Юго Екітіке.