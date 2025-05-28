Англія

Англійський фахівець отримав першу в своїй кар'єрі роботу головним тренером, очоливши Гаддерсфілд.

Гаддерсфілд Таун офіційно оголосив про призначення Лі Гранта новим головним тренером клубу.

Як повідомляється на офіційному сайті команди, англійський фахівець підписав трирічний контракт і розпочне підготовку до сезону 2025/26 у Лізі 1.

42-річний Грант приєднався до Гаддерсфілда після успішного періоду на посаді асистента Кірана Маккенни в Іпсвіч Таун. Під керівництвом цього тренерського штабу Іпсвіч здійснив сенсаційний прорив, здобувши два поспіль підвищення у класі — з Ліги 1 до Чемпіоншипу, а потім і до Прем’єр-ліги.

У своїй попередній ролі в таборі "трактористів" ексголкіпер Манчестер Юнайтед Грант відповідав за атакувальну гру, і результати говорять самі за себе: 101 гол у сезоні 2022/23 та 92 м’ячі — у 2023/24. Раніше він мав тривалу кар’єру воротаря, провівши понад 500 матчів, завершивши її в Манчестер Юнайтед, де паралельно здобував досвід тренерської роботи.

Голова клубу Кевін Нейгл висловив упевненість у новому тренері, а Маккенна побажав Гранту успіху: "Лі відіграв важливу роль у наших досягненнях. Він чудово розвинувся як тренер і заслужив цю можливість очолити Гаддерсфілд".