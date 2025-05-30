Англія

Чемпіон Англії продовжує боротися за плеймейкера леверкузенців.

Баєр отримав від Ліверпуля другу, покращену пропозицію щодо атакувального півзахисника Флоріана Вірца, передає видання The Athletic.

Запропонована новоспеченим чемпіоном Англії сума потенційного трансферу складає 130 мільйонів євро включно з бонусами. Повідомляється, що 22-річний німець зацікавлений у поповненні складу "червоних".

За даними видання, гравець уже відвідав північний захід Англії для пошуків житла на випадок здійснення переходу. У той же час контракт Вірца з Баєром розраховано до кінця червня 2027 року.

У ході вже завершеної кампанії плеймейкер відзначився 16-ма голами й 15-ма асистами в 45-ти матчах усіх турнірів.

Раніше повідомлялося, що з Леверкузена до Ліверпуля має переїхати правий захисник Джеремі Фрімпонг.