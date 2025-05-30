Чемпіон Англії продовжує боротися за плеймейкера леверкузенців.
Флоріан Вірц, Getty Images
30 травня 2025, 16:20
Баєр отримав від Ліверпуля другу, покращену пропозицію щодо атакувального півзахисника Флоріана Вірца, передає видання The Athletic.
Запропонована новоспеченим чемпіоном Англії сума потенційного трансферу складає 130 мільйонів євро включно з бонусами. Повідомляється, що 22-річний німець зацікавлений у поповненні складу "червоних".
За даними видання, гравець уже відвідав північний захід Англії для пошуків житла на випадок здійснення переходу. У той же час контракт Вірца з Баєром розраховано до кінця червня 2027 року.
У ході вже завершеної кампанії плеймейкер відзначився 16-ма голами й 15-ма асистами в 45-ти матчах усіх турнірів.
Раніше повідомлялося, що з Леверкузена до Ліверпуля має переїхати правий захисник Джеремі Фрімпонг.