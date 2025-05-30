Англія

Цікава новина від італійського інсайдера.

Колишній помічник Юргена Клоппа у Ліверпулі Пепейн Лейндерс може увійти до тренерського штабу Пепа Гвардіоли у Манчестер Сіті. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, крім Лейндерса керівництво "містян" розглядає варіант із запрошенням до штабу Гвардіоли колишнього захисника команди Коло Туре.

Зазначається, що таким чином головний тренер Ман Сіті збирається компенсувати втрату відразу трьох фахівців, які раніше залишили тренерський штаб команди.

Крім роботи в штабі Юргена Клоппа у Ліверпулі, Пеп Лейндерс також відомий своєю роботою в якості головного тренера РБ Зальцбург, який він залишив влітку 2024-го року.

Раніше повідомлялося, що асистент Гвардіоли очолив Брагу.