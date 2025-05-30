Англія

Лондонський клуб шукає варіанти оплати трансферу нападника з клаусулою понад 80 млн євро — "бики" готові йти на поступки, а словенець зацікавлений приєднатися до "канонірів".

Арсенал активно працює над підписанням словенського форварда Беньяміна Шешко з РБ Лейпциг.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг із Sky Sport Germany, переговори між клубами перейшли в офіційний характер.

Декілька днів тому в Лондоні відбулася зустріч представників Арсенала та РБ Лейпциг — зокрема, спортивних директорів Марселя Шефера та Андреа Берти. Поки що невідомо, чи зможе Арсенал фінансово "потягнути" виплату одразу всієї клаусули з огляду на ФФП та правила фінансової стабільності АПЛ, адже клаусула за гравця перевищує 80 мільйонів євро.

За інформацією джерела, наразі сторони обговорюють можливу структуризацію платежів щодо 21-річного словенця. "Бики" зацікавлені в оперативному продажі своєї зірки, щоб зосередитися на власних цілях з перших днів трансферного вікна, та готові йти на поступки в цьому питанні — скоріш за все, в такому разі загальна сума трансферу перевищуватиме поточний розмір клаусули.-

Попри зацікавленість у Вікторі Дьокереші, саме Шешко став головною трансферною ціллю Мікеля Артети на позицію нападника. Сам гравець вражений наполегливістю "канонірів", оскільки вони повернулися до його кандидатури після минулорічної невдачі через підписання гравцем нового контракту з Лейпцигом.

У поточному сезоні Беньямін Шешко провів за Лейпциг 45 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 21 гол та віддав 6 асистів. Його контракт із "биками" спливає влітку 2029 року.