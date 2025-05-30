Англія

Найбільше представників — у Ліверпуля, а приємних сюрпризів та сенсацій сезону — достатньо багато.

Англійська Прем’єр-ліга офіційно оголосила символічну команду сезону-2024/25, складену за підсумками голосування вболівальників з усього світу.

Упродовж кількох тижнів фанати мали змогу обрати своїх фаворитів із шорт-листа з 60 гравців, формуючи команду з 11 найкращих у завершеному футбольному році: воротар, два фулбеки, два центральні захисники, два центральні півзахисники, два вінгери та два форварди.

Найбільше представників у команді має чемпіон сезону — Ліверпуль (три гравці). Також по два футболісти делегували Арсенал і Ноттінгем Форест.

Ось як виглядає команда сезону АПЛ-2024/25 за версією вболівальників:

Матц Селс (Ноттінгем Форест)

38 матчів, 19 перемог, 8 нічиїх, 11 поразок, 13 сухих матчів, 120 сейвів

Оборона Фореста пережила справжню трансформацію, і значна частина заслуги належить Селса — співволодарю Золотої рукавички. Бельгієць, який приєднався зі Страсбура, став ключовою фігурою під керівництвом Нуну Ешпіріту Санту.

Даніель Муньйос (Крістал Пелес)

37 матчів, 13 перемог, 14 нічиїх, 10 поразок, 4 голи, 5 асистів, 11 сухих матчів

Колумбієць блискуче вписався у флангову гру Пелас. За тренерства Олівера Гласнера він отримав повну свободу дій і відповів агресивною та ефектною грою.

Вільям Саліба (Арсенал)

35 матчів, 19 перемог, 12 нічиїх, 4 поразки, 2 голи, 0 асистів, 12 сухих матчів

Француз був незамінним стовпом захисту Арсенала, особливо після травми Габріела. Його спокій, точність передач і сила у єдиноборствах стали фундаментом надійної оборони команди.

Вірджил ван Дейк (Ліверпуль)

37 матчів, 25 перемог, 9 нічиїх, 3 поразки, 3 голи, 1 асист, 14 сухих матчів

Незмінний лідер Ліверпуля й далі демонструє високий рівень. З 190 виносами м’яча та голами у ключові моменти, він лишається незамінним гравцем оборони.

Мілош Керкез (Борнмут)

38 матчів, 15 перемог, 11 нічиїх, 12 поразок, 2 голи, 5 асистів, 9 сухих матчів

Справжній прорив сезону. Угорець чудово адаптувався до темпу Прем’єр-ліги, ставши важливою частиною атакувальної схеми Іраоли.

Мохамед Салах (Ліверпуль)

38 матчів, 25 перемог, 9 нічиїх, 4 поразки, 29 голів, 18 асистів

Салах провів феноменальний сезон, здобувши Золоту бутсу і нагороду за найбільшу кількість асистів. Його вплив на гру Ліверпуля важко переоцінити.

Раян Гравенберх (Ліверпуль)

37 матчів, 25 перемог, 9 нічиїх, 3 поразки, 0 голів, 4 асисти

Нідерландець став незамінним у центрі поля чемпіонів — поєднував фізику, техніку та баланс між обороною й атакою.

Деклан Райс (Арсенал)

35 матчів, 18 перемог, 13 нічиїх, 4 поразки, 4 голи, 7 асистів

Універсальний англієць чудово виконував роль як шістки, так і вісімки. Його робота без м’яча, бачення поля та лідерські якості — одна з причин зберігання Арсеналу в топ-2 ліги.

Браян Мбемо (Брентфорд)

38 матчів, 16 перемог, 8 нічиїх, 14 поразок, 20 голів, 7 асистів

Камерунський вінгер провів найкращий сезон у кар’єрі. Його взаємодія з Віссою принесла Брентфорду навіть шанс на єврокубки, які поки залишаються мрією.

Александер Ісак (Ньюкасл Юнайтед)

34 матчі, 20 перемог, 4 нічиї, 10 поразок, 23 голи, 6 асистів

Шведський форвард продовжує прогресувати й вже став грозою оборони АПЛ. Його 23 голи — доказ стабільності та класу.

Кріс Вуд (Ноттінгем Форест)

36 матчів, 18 перемог, 8 нічиїх, 10 поразок, 20 голів, 3 асисти

Найкращий сезон у кар'єрі новозеландця. Він не лише став найкращим бомбардиром Фореста в історії АПЛ, а й здобув нагороду гравця місяця у жовтні — перший у клубі та перший серед новозеландців.