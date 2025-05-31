Англія

"Містяни" прагнуть підсилити атаку двома новачками вже найближчим часом.

Манчестер Сіті планує зробити свій перший офіційний крок у боротьбі за молодого французького таланта Раяна Шеркі, права на якого належать Ліону.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, англійський гранд має намір подати офіційну трансферну пропозицію вже наступного тижня.

За інформацією джерела, Манчестер Сіті планує прискорити перемовини щодо 21-річного атакувального півзахисника Ліона, а також паралельно працює над завершенням угоди з півзахисником Мілана Тіджані Рейндерсом.

У цьому сезоні Раян Шеркі провів за Ліон 44 матчі, в яких він забив 12 голів та віддав 20 асистів. Портал Transfermarkt оцінює його в 35 млн євро.