Англія

Можливе повернення додому.

Англійський нападник Теммі Абрагам останні чотири роки провів у італійській Серії A, де спочатку виступав у складі Роми, а останній сезон провів у оренді в Мілані.

Зрештою, контракт 27-річного виконавця завершиться ще нескоро — у 2027 році, проте ні "россонері", ані "вовкам" його послуги не потрібні.

Це спонукає футболіста шукати собі інший клуб — і пропозиції на ринку таки наявні.

Агенти Абрагама отримали наразі три запрошення до подальших перемовин — від Лідса, Астон Вілли та Ньюкасла.

Самому футболісту подобається проєкт "павичів" на чолі з Даніелем Фарке, однак досі не відома позиція майбутнього нового тренера Роми Джан П’єро Гасперіні з приводу можливого відходу футболіста.

Римляни тим часом планують на цьому трансфері як не заробити, так хоча б максимально компенсувати витрати в 41,5 млн євро зразка літа 2021 року.

За сезон Абрагам забив 10 голів та віддав сім гольових передач у 45 матчах (1757 хвилин).