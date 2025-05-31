Англія

Серед зацікавлених — Ньюкасл, Арсенал і Тоттенгем.

Вінгер ПСЖ Бредлі Баркола може продовжити кар’єру в англійській Прем’єр-лізі. За інформацією El Nacional, одразу три англійські клуби виявляють інтерес до 22-річного французького футболіста — Ньюкасл, Арсенал і Тоттенгем.

Повідомляється, що ПСЖ готовий розглянути можливість продажу гравця, якщо за нього запропонують близько 50 мільйонів євро.

У поточному сезоні Баркола провів 57 матчів у всіх турнірах, забив 21 гол і зробив 18 гольових передач. Його чинний контракт із ПСЖ діє до середини 2028 року.

За оцінками фахівців Transfermarkt, ринкова вартість гравця складає 70 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ близький до трансферу Мастантуоно, на якого претендує Реал.