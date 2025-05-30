Франція

Парижани випередили мадридців?

Вундеркінд аргентинського Рівер Плейт Франко Мастантуоно найближчим часом стане гравцем французького ПСЖ. Про це повідомляє Doble Amarilla.

За інформацією джерела, керівництво паризького клубу вже домовилося про трансфер 17-річного аргентинця за 45 млн. євро (сума відступних). Юний талант приєднається до ПСЖ у 2026 році, коли йому виповниться 18 років.

Зазначається, що в переході Мастантуоно особисто зацікавлений головний тренер фіналістів Ліги чемпіонів Луїс Енріке.

Трансфермаркт оцінює гравця у 15 млн. євро.

Цього сезону Франко Мастантуоно відіграв за Рівер Плейт 19 матчів, забив сім голів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Реал націлився на Мастантуоно.