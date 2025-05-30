Вундеркінд аргентинського Рівер Плейт Франко Мастантуоно найближчим часом стане гравцем французького ПСЖ. Про це повідомляє Doble Amarilla.

За інформацією джерела, керівництво паризького клубу вже домовилося про трансфер 17-річного аргентинця за 45 млн. євро (сума відступних). Юний талант приєднається до ПСЖ у 2026 році, коли йому виповниться 18 років.

Зазначається, що в переході Мастантуоно особисто зацікавлений головний тренер фіналістів Ліги чемпіонів Луїс Енріке.

Трансфермаркт оцінює гравця у 15 млн. євро.

Цього сезону Франко Мастантуоно відіграв за Рівер Плейт 19 матчів, забив сім голів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Реал націлився на Мастантуоно.