Franco Mastantuono, getty images
30 травня 2025, 17:22
Вундеркінд аргентинського Рівер Плейт Франко Мастантуоно найближчим часом стане гравцем французького ПСЖ. Про це повідомляє Doble Amarilla.
За інформацією джерела, керівництво паризького клубу вже домовилося про трансфер 17-річного аргентинця за 45 млн. євро (сума відступних). Юний талант приєднається до ПСЖ у 2026 році, коли йому виповниться 18 років.
Зазначається, що в переході Мастантуоно особисто зацікавлений головний тренер фіналістів Ліги чемпіонів Луїс Енріке.
Трансфермаркт оцінює гравця у 15 млн. євро.
Цього сезону Франко Мастантуоно відіграв за Рівер Плейт 19 матчів, забив сім голів та віддав чотири результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Реал націлився на Мастантуоно.