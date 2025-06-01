Англія

26-річний голкіпер поповнить склад "бджіл".

Брентфорд близький до підписання Куївіна Келлегера.

Журналіст Фабриціо Романо повідомляє, що "бджоли" узгодили з Ліверпулем угоду на 18 млн фунтів (з урахування бонусів) і випереджають у боротьбі за голкіпера такі команди, як Лідс і Вест Гем.

Також Брентфорд погодився продати воротаря Марка Флеккена Баєру приблизно за 11 млн фунтів (13 млн євро) з урахуванням бонусів. Нідерландець уже готовий пройти медогляд.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль пропонує Баєру 130 млн євро за Вірца.