Англія

Склад клубу АПЛ можуть поповнити Жаїр Кунья, Куябано та Ігор Жезус.

Ноттінгем Форест уже найближчим часом може посилитися трьома гравцями Ботафогу: Жаїром Куньєю, Куябано та Ігором Жезусом, передає видання The Athletic.

Центральний захисник Кунья [порталом transfermarkt оцінюється в 10 млн євро] виступає за "чорно-білих" із лютого 2025-го. Тоді Сантос отримав за свого вихованця 12 млн євро. На рахунку 20-річного бразильця 16 матчів за Ботафогу в усіх турнірах.

Лівий захисник Куябано [4.5 млн євро] був придбаний у Греміо (вихованець) за 1.45 млн євро в квітні 2024-го. Із того часу нині 22-річний бразилець узяв участь у 51-му поєдинку "чорно-білих", відзначившись шістьма голами й п'ятьма асистами.

Центральний нападник Жезус [15 млн євро] приєднався до Ботафогу в липні 2024 року, на правах вільного агента залишивши Шабаб Аль-Ахлі (ОАЕ). На рахунку 24-річного бразильця 15 голів і шість асистів у 54-х протистояннях за "чорно-білих".

Ноттінгем Форест націлений на посилення свого складу з огляду на кваліфікацію до Ліги конференцій-2025/26. Клуб не брав участі в єврокубках із сезону-1995/96, коли дістався чвертфіналу Кубка УЄФА.