Англія

Іспанець провів діалог з Шеркі.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола поговорив з Раяном Шеркі, який вже скоро може стати новачком клубу.

"Містяни" ведуть переговори щодо 21-річного футболіста Ліона. Вартість потенційної угоди – близько 40 млн євро. Підписання має бути завершено до старту клубного чемпіонату світу.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, нещодавно Гвардіола особисто провів розмову з півзахисником. Керівництво клубу також обговорило з французом і його представниками умови контракту, роль гравця в проекті та інші нюанси.

Шеркі став автором 12 голів і 20 асистів у 44 матчах за Ліон у минулому сезоні.

Раніше стало відомо, чому Мілан відмовився від Вокера.