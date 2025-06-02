Іспанець провів діалог з Шеркі.
Раян Шеркі, Getty Images
02 червня 2025, 00:35
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола поговорив з Раяном Шеркі, який вже скоро може стати новачком клубу.
"Містяни" ведуть переговори щодо 21-річного футболіста Ліона. Вартість потенційної угоди – близько 40 млн євро. Підписання має бути завершено до старту клубного чемпіонату світу.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, нещодавно Гвардіола особисто провів розмову з півзахисником. Керівництво клубу також обговорило з французом і його представниками умови контракту, роль гравця в проекті та інші нюанси.
Шеркі став автором 12 голів і 20 асистів у 44 матчах за Ліон у минулому сезоні.
Раніше стало відомо, чому Мілан відмовився від Вокера.