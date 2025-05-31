Італія

Є відразу дві причини.

Мілан прийняв рішення не викуповувати у Манчестер Сіті захисника Кайла Вокера після оренди. Як повідомляє CalcioMercato, "россонері" відмовилися від досвідченого англійця з двох причин.

По-перше, рішення Мілана пов'язане з віком гравця – днями Вокеру виповнилося 35 років. По-друге, рішення Мілана пов'язане з вартістю гравця – за Кайла довелося б заплатити 5 мільйонів євро.

Кайл Вокер виступав за Мілан з кінця січня. З того часу захисник провів 16 матчів, в яких не відзначився результативними діями.

Мілан посів восьме місце в Серії А і в наступному сезоні не виступатиме в єврокубках.