Англія

І затягувати цей процес у Лондоні не мають наміру.

Англійський нападник Джейдон Санчо цей сезон провів у складі лондонського Челсі на правах оренди з Манчестер Юнайтед.

Результативність та частота виступів 25-річного виконавця за "синіх" є значно кращою за попередній період у "Червоних дияволів", і він може похизуватись п’ятьма голами та десятьма гольовими передачами в 42 матчах (2426 хвилин).

Наразі ж Челсі стоїть перед дилемою щодо обов’язкового викупу контракту футболіста, що передбачає орендна угода.

Проте цей "обов’язок" для "пенсіонерів" має конкретний грошовий вимір — столичний клуб може відмовитись виплачувати близько 30 млн євро за футболіста, але за умови сплати штрафу на користь Юнайтед у розмірі 6 млн євро.

Утрата не велика, тож коли наразі Челсі не може договоритись із Санчо щодо заробітної платні у повноцінній угоді, у клубу є впевнений аргумент на власну користь: немає домовленості про зарплату — не буде й переходу.

Тож час грає проти самого футболіста, і якщо умови не буде узгоджено найближчими днями, то Санчо повернеться до Манчестер Юнайтед, а клуб, із яким у нього чинний контракт діє до 2026 року, отримає свою компенсацію.