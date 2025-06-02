Хорватський виконавець переніс операцію після травми.
Матео Ковачич, Getty Images
02 червня 2025, 18:52
Центральний півзахисник Манчестер Сіті Матео Ковачич пропустить Клубний чемпіонат світу-2025, передає офіційний сайт "містян".
Нещодавно в 31-річного хорвата діагностували травму ахіллового сухожилля. За даними видання The Athletic, після перенесеної операції гравець має пропустити близько трьох місяців.
На рахунку Ковачича сім голів і три асисти в 42-х матчах сезону-2024/25 у всіх турнірах. Матео також був травмований протягом майже місяця в листопаді-грудні 2024-го.
Нагадаємо, у групі G майбутнього КЧС Манчестер Сіті зустрінеться з Відадом (18.06), Аль-Айном (23.03) і Ювентусом (26.06).