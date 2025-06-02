Англія

Хорватський виконавець переніс операцію після травми.

Центральний півзахисник Манчестер Сіті Матео Ковачич пропустить Клубний чемпіонат світу-2025, передає офіційний сайт "містян".

Нещодавно в 31-річного хорвата діагностували травму ахіллового сухожилля. За даними видання The Athletic, після перенесеної операції гравець має пропустити близько трьох місяців.

На рахунку Ковачича сім голів і три асисти в 42-х матчах сезону-2024/25 у всіх турнірах. Матео також був травмований протягом майже місяця в листопаді-грудні 2024-го.

Нагадаємо, у групі G майбутнього КЧС Манчестер Сіті зустрінеться з Відадом (18.06), Аль-Айном (23.03) і Ювентусом (26.06).