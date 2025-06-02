Англія

Незабаром про перехід англійського форварда за 30 млн фунтів стерлінгів буде оголошено офіційно.

Нападник Іпсвіч Таун Ліам Делап завершив фінальний етап медичного обстеження та незабаром офіційно буде представлений в якості нового гравця Челсі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Нападник перебирається на Стемфорд Брідж із Іпсвіча за трансферну суму в 30 мільйонів фунтів. Усі деталі переходу вже узгоджено, а клуби завершили необхідний обмін документами.

22-річний Делап провів у вже завершеному сезоні АПЛ 37 матчів, в яких він забив 12 голів та віддав 2 асисти.

Незважаючи на те, що "трактористи" не змогли зберегти прописку у найвищому дивізіоні, молодий англійський форвард зміг привернути увагу індивідуальною гру на вирушить цього літа підвищення.