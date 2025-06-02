Англія

Камерунський форвард обрав Юнайтед попри інтерес з боку інших топ-клубів АПЛ.

Нападник Брентфорда Браян Мбемо визначився з майбутнім і хоче перейти до Манчестер Юнайтед у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний журналіст Девід Орнштейн із The Athletic, клуб з Олд Траффорд готується розпочати офіційні перемовини з Брентфордом щодо трансферу гравця вже цього літа.

25-річний камерунець має чинний контракт із "бджолами" до літа 2025 року, проте клуб зберігає опцію продовження ще на один сезон. У сезоні-2024/25 Мбемо провів найкращу кампанію з моменту переходу з французького Труа у 2019 році — на його рахунку 20 забитих м’ячів і 8 результативних передач.

Попри інтерес із боку Арсенала, Ньюкасла та Тоттенгема, сам гравець віддає перевагу переходу до Манчестер Юнайтед, якщо клубу вдасться домовитися з Брентфордом. Головний тренер “бджіл” Томас Франк ще в травні визнав, що клуб готовий до продажу в разі відповідної пропозиції:

“Якщо надійде правильна пропозиція — а вона буде дорогою — я впевнений, що клуб буде відкритий до цього,” — казав Франк у коментарі Sky Sports.

Мбемо є універсальним нападником, здатним діяти як на флангах, так і в центрі атаки. Він допоміг Брентфорду вийти до Прем’єр-ліги у 2021 році через плей-оф Чемпіоншипу, після чого став ключовою фігурою у вищому дивізіоні.

У своїх перших трьох сезонах в АПЛ він забивав по 8, 9 та 9 голів відповідно, а минулого сезону здійснив справжній прорив. Також Мбемо провів 18 матчів за збірну Камеруну, відзначившись чотирма голами. Портал Transfermarkt оцінює його у 55 млн євро.