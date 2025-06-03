Англія

Клуб АПЛ завершує придбання двох бразильських захисників і нападника.

Ноттінгем Форест досягнув усної домовленості з Ботафогу щодо трансферів Жаїра Куньї, Куябано та Ігора Жезуса, передає журналіст Бен Джейкобс.

Повідомляється, що центральний захисник Кунья, лівий захисник Куябано і центральний нападник Жезус обійдуться клубу АПЛ приблизно в 40 млн євро. Найдорожчим із них (20 млн) має стати саме гравець атакувальної ланки.

Ноттінгем Форест працює над посиленням свого складу на тлі кваліфікації до Ліги конференцій-2025/26. Клуб перебував поза єврокубками із сезону-1995/96.

Зазначимо, що вже зараз Ноттінгем Форест представляють четверо інших бразильських виконавців: голкіпер Карлос Мігель, центрбеки Мурільйо й Морато, а також опорник Даніло.