Англія

Англійський вінгер повертається до Манчестер Юнайтед після успішного сезону на Стемфорд Брідж.

Нападник Джейдон Санчо офіційно попрощався з Челсі після завершення орендної угоди.

25-річний вінгер, який провів за лондонський клуб продуктивний сезон, подякував усім, хто зробив його перебування в команді комфортним, і підтвердив своє повернення до Манчестер Юнайтед.

"Вдячний за досвід. Велика любов всім у Челсі, завдяки кому я відчував себе як удома: партнерам по команді, персоналу та уболівальникам.

Бажаю клубу всього найкращого у майбутньому. Щиро вдячний. Дякую, Сині", — написав Санчо у своєму Instagram.

У складі Челсі 24-річний футболіст провів 42 матчі у всіх турнірах, забив 5 голів і віддав 10 результативних передач. Він допоміг “синім” фінішувати на четвертій сходинці в АПЛ та здобути перемогу у фіналі Ліги конференцій УЄФА проти Бетіса, де також відзначився забитим м’ячем.

Контракт Джейдона Санчо з Манчестер Юнайтед чинний до літа 2026 року.