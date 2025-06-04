Англія

У Бірмінгемі розраховують на досвідченого гравця.

Центральний захисник Тайрон Мінгз оновив свою угоду з Астон Віллою, передає офіційний сайт клубу.

За даними видання The Athletic, новий контракт із 32-річним англійцем розраховано до кінця червня 2027-го. Клуб із Бірмінгема придбав гравця в липні 2019 року, віддавши Борнмуту понад 22 млн євро.

Зараз на рахунку Мінгза вісім голів і десять асистів у 187-ми матчах за Астон Віллу в усіх турнірах.

Нагадаємо, що в травні клуб представив свою нову виїзну форму.